Vitória de Biden abre as portas para melhora da previsibilidade nas relações EUA-China, diz mídia estatal

Capa do jornal Global Times. REUTERS/Thomas Peter

XANGAI (Reuters) - A mídia estatal chinesa adotou um tom otimista nesta segunda-feira em editoriais ao reagir à vitória de Joe Biden na eleição presidencial nos Estados Unidos, dizendo que as relações podem ser restauradas para um estado de maior previsibilidade e que isso pode começar com o comércio.

Embora reconheça que os EUA não devem aliviar a pressão sobre a China em questões como Xinjiang e Hong Kong, o jornal apoiado pelo Estado Global Times disse que Pequim deve trabalhar para se comunicar com a equipe de Biden o mais profundamente possível.

O governo Trump criou deliberadamente tensões nas relações EUA-China, especialmente depois de adotar a estratégia de campanha de pressionar a China, o que levou a “bolhas” na política EUA-China, disse o jornal.

“Acreditamos que seja possível estourar essas bolhas”, disse. “É de interesse comum das pessoas de ambos os países e da comunidade internacional que as relações EUA-China se tornem mais leves e controláveis.”

O Global Times é um tablóide publicado pelo People’s Daily, jornal oficial do Partido Comunista da China, mas não fala em nome do partido ou do governo.

O China Daily disse em editorial separado ser “óbvio” que a melhora dos laços com a China pode começar no comércio, e retomar as negociações comerciais é crítico para restaurar alguns entendimentos e confiança nas relações entre os dois países.