Recuperação do setor de serviços da China se fortalece em outubro, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A recuperação da atividade do setor de serviços da China chegou em outubro ao sexto mês seguido, mostrou nesta quarta-feira o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit, com as contratações no nível mais alto em um ano mas queda da demanda externa.

O PMI de serviços do Caixin/Markit subiu a 56,8 de 54,8 em setembro, leitura mais alta desde junho e permanecendo bem acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

O setor de serviços, que responde por cerca de 60% da economia e metade dos empregos urbanos, foi inicialmente mais lento para retornar ao crescimento do que a indústria, mas a recuperação ganhou força nos últimos meses.

A demanda doméstica impulsionou a atividade, com a pesquisa mostrando que novas encomendas de exportação recebidas pelas empresas de serviços chinesas caíram mais ainda em contração em outubro, no ritmo mais rápido desde julho.

Mas as empresas contrataram mais pelo terceiro mês seguido e no ritmo mais forte desde setembro de 2019, indicando uma recuperação do mercado de trabalho que foi afetado com força pelas medidas de contenção do coronavírus.