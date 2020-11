Atividade industrial da China expande no ritmo mais forte em mais de 3 anos, mostra PMI oficial

Fábrica em Hangzhou, China. China Daily via REUTERS

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China expandiu no ritmo mais rápido em mais de três anos em novembro, enquanto o crescimento no setor de serviços chegou a uma máxima de vários anos, conforme a recuperação do país da pandemia de coronavírus ganha força.

Os dados divulgados nesta segunda-feira sugerem que a segunda maior economia do mundo está a caminho de se tornar a primeira a se livrar completamente do peso das paralisações na indústria, com recentes dados de produção mostrando que o setor está agora em níveis pré-pandemia.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial de indústria da China subiu a 52,1 em novembro de 51,4 em outubro, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas.

Foi a leitura mais alta desde setembro de 2017 e permaneceu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. Também ficou acima da expectativa de 51,5 em pesquisa da Reuters com analistas.

“A alta no PMI de indústria de novembro, com melhoras generalizadas entre os subíndices, sugere que a força da recuperação no setor industrial se tornou mais certa”, disse Zhang Liqun, analista da China Federation of Logistics & Purchasing.

“Mas os resultados também mostraram que demanda inadequada ainda é uma questão comum para as empresas. Precisamos consolidar o suporte com o objetivo de expandir a demanda doméstica.”

O PMI oficial, que se foca amplamente em empresas grandes e estatais, mostrou que o subíndice de novas encomendas para exportação ficou em 51,5 em novembro, de 51,0 no mês anterior.

No setor de serviços, a atividade expandiu pelo nono mês seguido. O PMI oficial subiu a 56,4, ritmo mais forte desde junho de 2012 e ante 56,2 em outubro, conforme a confiança do consumidor ganhou força em meio aos poucos casos de infecção por Covid-19.