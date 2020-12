Crescimento de serviços da China acelera em novembro com demanda mais forte, mostra PMI do Caixin

Vista de Pequim. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

PEQUIM (Reuters) - O crescimento do setor de serviços da China acelerou em novembro uma vez que os novos trabalhos aumentaram no ritmo mais forte em mais de uma década, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit, indicando recuperação da demanda após o país conter o surto de coronavírus.

O PMI de serviços do Caixin/Markit subiu a 57,8, segunda leitura mais alta desde abril de 2010, ante 56,8 em outubro. A marca de 50 separa crescimento de contração.

Os novos negócios totais atingiram em novembro o nível mais alto desde abril de 2010, com os novos trabalhos para exportação expandindo pela primeira vez em cinco meses, mostrou a pesquisa.

As empresas de serviços contrataram mais funcionários pelo quarto mês seguido em novembro e a um ritmo mais forte, enquanto a confiança empresarial aumentou para o patamar mais elevado em mais de nove anos e meio.

O PMI Composto do Markit, também divulgado nesta quinta-feira, acelerou para 57,5 de 55,7 em outubro, sinalizando o aumento mais forte na produção total chinesa desde março de 2010.