Partido Comunista da China exige lealdade do setor privado conforme riscos externos aumentam

Bandeira do Partido Comunista no Museu Nacional de Pequim. REUTERS/Tingshu Wang

PEQUIM (Reuters) - O Partido Comunista da China está exigindo uma demonstração de maior lealdade do setor privado do país à medida que a segunda maior economia do mundo enfrenta crescentes riscos externos, da hostilidade dos Estados Unidos à pandemia de coronavírus.

Nos últimos anos, o partido tem procurado apertar seu controle sobre as empresas privadas, assumindo participações em empresas não-estatais ou colocando funcionários em grandes empresas, mesmo com o presidente Xi Jinping repetidamente prometendo apoiar o setor, que é fundamental para o crescimento e o emprego.

Citando riscos crescentes e valores e interesses diversificados entre os empresários, o partido divulgou diretrizes na noite de terça-feira aconselhando as empresas privadas sobre como se posicionar politicamente.

Os empresários devem “manter alta consistência” com o partido no que diz respeito aos aspectos políticos de posição, direção e princípios, dizem as diretrizes publicadas pela agência de notícias oficial Xinhua.

“Devemos construir uma equipe de base na economia privada que possa ser confiável e usada em momentos críticos”, disse o documento.

Em comentários publicados pela Xinhua nesta quarta-feira, Xi disse que o setor não-estatal é uma parte vital da economia chinesa e reafirmou sua promessa de dar apoio “inabalável” tanto a empresas privadas quanto estatais.