Confiança da indústria no Brasil deve saltar a máxima em mais de 10 anos em dezembro, diz FGV

Fábrica da JBS em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil deve manter uma tendência de recuperação iniciada no segundo trimestre e saltar a seu maior patamar em dez anos e meio em dezembro, mostrou uma prévia da Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

Dados preliminares da Sondagem da Indústria sinalizam ganho de 1,5 ponto no Índice de Confiança da Indústria (ICI), a 114,6 pontos, máxima desde junho de 2010. Essa seria a oitava alta consecutiva do indicador, dando continuidade a uma retomada do setor industrial iniciada em maio.

Segundo a FGV, “a alta no resultado prévio da confiança da indústria é consequência de avaliações mais positivas sobre o momento presente e otimismo em relação aos próximos meses”.

O Índice de Situação Atual deve saltar 1,6 ponto, a 119,8 pontos, máxima desde outubro de 2007, enquanto o Índice de Expectativas deve avançar 1,4 ponto, a 109,3 pontos.

A firme recuperação do setor industrial a partir de maio teve como pano de fundo a flexibilização de medidas restritivas contra a Covid-19 nos principais centros econômicos brasileiros, apesar da forte disseminação da doença no país.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.