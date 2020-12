Confiança da indústria no Brasil sobe pelo 8° mês em dezembro tem máxima desde 2010, diz FGV

Fábrica de alúminio em Pindamonhangaba, SP 19/06/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil registrou sua oitava alta mensal consecutiva em dezembro, chegando ao maior patamar em mais de dez anos e meio, mantendo no final do ano uma tendência de recuperação iniciada no segundo trimestre, disse a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve alta de 1,8 ponto em dezembro, a 114,9 pontos, uma máxima desde maio de 2010, quando havia alcançado 116,1 pontos.

“Após atingir o fundo do poço em abril, a recuperação da confiança, impulsionada pelos Bens Intermediários, indica que o setor esteja em uma conjuntura favorável, com aceleração da demanda e estoques ainda em nível considerado baixo”, avaliou em nota a economista da FGV-Ibre Renata de Mello Franco.

Segundo a FGV, o resultado de dezembro reflete tanto as melhores avaliações dos empresários em relação à situação atual quanto perspectivas mais otimistas para os próximos três e seis meses.

O Índice de Situação Atual (ISA) ganhou 1,7 ponto, a 119,9 pontos, máxima já registrada na série, enquanto o Índice de Expectativas (IE) subiu também, 1,7 ponto e foi a 109,6 pontos, seu maior patamar desde maio de 2011.

Entretanto, Franco destacou a tendência de desaceleração das taxas de crescimento tanto do momento atual quanto das perspectivas futuras.

“Apesar das expectativas em geral indicarem otimismo, a incerteza elevada, a falta de matérias primas, a elevação de preços e a cautela dos consumidores têm deixado os empresários cautelosos em relação ao segundo trimestre”, disse ela.