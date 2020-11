Distribuição de vacina pode fazer com que dólar caia 20% em 2021, diz Citi

REUTERS/Dado Ruvic

LONDRES (Reuters) - A ampla distribuição de vacinas para combater a pandemia do coronavírus e a flexibilização monetária em andamento podem fazer com que o dólar recue até 20% no próximo ano, disse o Citibank nesta segunda-feira.

“Quando as vacinas viáveis e amplamente distribuídas chegarem ao mercado, acreditamos que isso catalisará a próxima etapa de queda na tendência de baixa estrutural do dólar que esperamos”, disse o banco norte-americano em nota de pesquisa.

“Dada essa situação, há potencial para que as perdas do dólar sejam antecipadas, com o dólar potencialmente caindo em até 20% em 2021.”

A farmacêutica Moderna informou nesta segunda-feira que sua vacina experimental foi 94,5% eficaz na prevenção da Covid-19 com base em dados provisórios de um teste clínico em estágio final, tornando-se a segunda empresa dos Estados Unidos em uma semana a relatar resultados que excederam as expectativas.

A visão baixista para o dólar do Citi também se baseia em apostas de que o Federal Reserve continuará a manter as configurações de política monetária flexíveis, mesmo se as expectativas de inflação aumentarem com uma recuperação da economia, permitindo assim que a curva de juros dos EUA se incline.