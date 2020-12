Congresso dos EUA alcança acordo sobre pacote de ajuda pela Covid-19, planeja votação nesta 2ª

Presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, segura pasta enquanto o líder da minoria do Senado, Charles Schumer, fala a repórteres sobre acordo para um pacote de ajuda ao coronavírus REUTERS/Ken Cedeno

WASHINGTON (Reuters) - Líderes do Congresso dos Estados Unidos chegaram a um acordo no domingo sobre um pacote de 900 bilhões de dólares para fornecer a primeira ajuda nova em meses à economia e a famílias afetadas pela pandemia de coronavírus, com votação provavelmente na segunda-feira.

O pacote será o segundo maior estímulo econômico na história dos EUA, após ajuda de 2,3 trilhões de dólares aprovada em março. Ele vem no momento em que a pandemia acelera, infectando mais de 214 mil pessoas no país por dia. Mais de 317 mil norte-americanos já morreram.

“Finalmente temos o avanço bipartidário que o país precisa”, disse o líder republicano da maioria no Senado, Mitch McConnell, após meses de dabates.

Líderes republicanos e democratas disseram que o pacote deve ter apoio suficiente para passar em ambas as Casas do Congresso.

O presidente Donald Trump defende o projeto e vai decretar a lei, disse o porta-voz da Casa Branca Ben Williamson.

O pacote fornecerá pagamentos diretos de 600 dólares a pessoas e aumentarão os pagamentos do seguro desemprego em 300 dólares por semana. Ele também inclui bilhões para pequenas empresas, assistência alimentação, distribuição de vacina, trânsito e saúde. Ele prorroga a moratória a despejos e fornece 25 bilhões de dólares em ajuda a aluguel.