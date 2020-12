Após meses, Congresso dos EUA aprova pacote de alívio à Covid-19 de US$892 bi

Líder da maioria do Senado dos EUA, Mitch McConnell, durante sessão no Capitólio em Washington para votar pacote de alívio à Covid-19. REUTERS/Ken Cedeno

WASHINGTON (Reuters) - O Congresso dos Estados Unidos aprovou na segunda-feira um pacote de ajuda pelo coronavírus de 892 bilhões de dólares, dando suporte à economia afetada pela pandemia depois de meses de falta de ação ao mesmo tempo em que mantém o governo federal financiado.

O presidente Donald Trump deve sancionar o projeto.

Após dias de negociações, ambas as Casas trabalharam durante a noite para aprovar o projeto --no valor de 2,3 trilhões de dólares incluindo gastos para o resto do ano fiscal-- com a Câmara aprovando primeiro e depois o Senado seguindo o exemplo várias horas depois.

O projeto de alívio ao vírus inclui pagamentos de 600 dólares à maioria dos norte-americanos e pagamentos adicionais aos milhões de pessoas que ficaram sem trabalho durante a pandemia de Covid-19, no momento em que uma rodada mais ampla de benefícios está prestes a vencer no sábado.

O pacote de estímulo, a primeira ajuda aprovada no Congresso desde abril, sai no momento em que a pandemia está acelerando nos EUA, infectando mais de 214 mil pessoas por dia e desacelerando a recuperação econômica. Mais de 317 mil norte-americanos morreram.

A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, afirmou defender o projeto de alívio pelo vírus mesmo que ele não inclua a ajuda direta para governos estaduais e locais que os democratas buscavam. Ela disse que eles irão tentar isso novamente depois que o presidente eleito, o democrata Joe Biden, assumir o cargo em 20 de janeiro.