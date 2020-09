Acordo deverá financiar governo dos EUA até início de dezembro, diz Mnuchin

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse neste domingo que um acordo entre a Casa Branca e o Congresso proverá financiamento ao governo federal até o início de dezembro e que os detalhes do projeto de lei sobre o tema devem ser finalizados até o final da semana.

A medida ajudará a evitar uma paralisação do governo quando o financiamento atual acabar, em 30 de setembro. Mnuchin e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, concordaram em estender o financiamento, de acordo com um assessor democrata, mas os detalhes do projeto ainda não foram divulgados.

“Vamos avançar com uma resolução contínua, com sorte até o início de dezembro”, disse Mnuchin a repórteres na Casa Branca, acrescentando: “Espero que até o final da semana tenhamos algo assinado.”

O projeto de lei de financiamento do governo manterá as agências dos EUA operando, mas está separado de um esforço paralelo para fornecer outro lote de ajuda financeira em meio à pandemia de coronavírus.

Após uma conversa com Mnuchin sobre a ajuda durante a pandemia, Pelosi afirmou, na semana passada, que havia uma séria diferença entre o governo republicano de Trump e os democratas que controlam a Câmara dos Deputados.

Neste domingo, Mnuchin disse que estava disposto a sentar-se com Pelosi para discutir mais sobre esses esforços.

“Estou disposto a sentar com ela a qualquer momento para negociar, sem condições. Mas agora ela não fará isso a menos que façamos um grande compromisso na frente”, declarou ele a repórteres, reiterando que os republicanos do Senado seguiriam em frente com seus próprios projetos relacionados à crise da Covid-19.