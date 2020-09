Pence afirma que acordo para financiar governo após final do mês foi alcançado

U.S. Vice President Mike Pence looks on while delivering his acceptance speech as the 2020 Republican vice presidential nominee during an event of the 2020 Republican National Convention held at Fort McHenry in Baltimore, Maryland, U.S., August 26, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

WASHINGTON (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta sexta-feira que o governo Trump chegou a um acordo com parlamentares no Capitólio para garantir financiamento ao governo após o final do mês, tirando a ameaça de paralisação da mesa.

“O acordo alcançado nesta semana pelo secretário do Tesouro e nossa equipe de negociação para ter uma resolução contínua para financiamento do governo quando o ano fiscal terminar ao final deste mês significa que agora podemos nos concentrar apenas em outro pacote de alívio (do coronavírus)”, disse Pence à CNBC.

O Congresso tem o prazo de 30 de setembro para aprovar o financiamento ao governo, sob risco de paralisação de muitas operações.

Há rumores sobre aglutinar um projeto de lei de financiamento com nova rodada de alívio econômico relacionado à pandemia, mas as declarações de Pence sugerem que as duas questões serão tratadas separadamente.

A Associated Press, citando assessores republicanos e democratas, informou na quinta-feira que há um acordo informal entre a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, que livraria qualquer projeto de lei de itens controversos.

“Os democratas da Câmara defendem uma resolução contínua e limpa”, disse o porta-voz de Pelosi, Drew Hammill, na quinta-feira, referindo-se à legislação que manteria o financiamento nos níveis atuais.