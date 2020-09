Chair do Fed fará nesta 3ª primeira de três aparições diante do Congresso dos EUA

Chair do Federal Reserve, Jerome Powell. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fará nesta terça-feira a primeira de três aparições no Capitólio esta semana para responder às perguntas e preocupações dos parlamentares sobre as medidas de emergência que o banco central dos Estados Unidos adotou para conter o impacto à economia da pandemia de coronavírus.

Powell-- que estará acompanhado do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, nesta terça-feira e novamente na quinta-- deve ouvir um sermão dos parlamentares preocupados que tem havido implementação limitada até agora de alguns dos programas desenhados para ajudar pequenas empresas e de que outras ações do Fed provocaram um rali no mercado acionário que exacerbou a desigualdade econômica.

A audiência desta terça-feira, seis semanas antes da eleição presidencial, será diante do Comitê de Serviços Financeiros da Cãmara presidido pela democrata Maxine Waters, da Califórnia.

“Continuamos comprometidos em usar nossas ferramentas para fazermos o que pudermos, por quanto tempo for necessário, para garantir que a recuperação será a mais forte possível, e para limitar os danos duradouros para a economia”, dirá Powell ao painel, de acordo com o texto de suas declarações divulgado na segunda-feira.[nL2N2GI29G]

A pandemia golpeou a mais longa expansão econômica dos EUA no primeiro trimestre, quando o fechamento de empresas e o isolamento social provocaram a maior queda da atividade desde ao menos a Segunda Guerra Mundial.

O Fed respondeu cortando a taxa de juros para perto de zero, ampliando as compras de títulos e lançando cerca de uma dezena de instrumentos de crédito emergenciais, vários com o apoio do Tesouro.

A economia apresentou “melhora visível” desde o ápice da crise, disse Powell em suas declarações preparadas.