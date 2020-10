Proposta de estímulo da Casa Branca supera US$1,5 tri com US$20 bi para aéreas

(Reuters) - O governo dos Estados Unidos propôs a inclusão de uma extensão de 20 bilhões de dólares na ajuda para a indústria aérea em uma nova proposta de estímulo para os democratas da Câmara no valor de mais de 1,5 trilhão de dólares, disse na quarta-feira o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows.

“Há 20 bilhões de dólares na mais recente proposta para as áreas que lhes dariam seis meses de extensão”, disse Meadows a repórteres a bordo do Air Force One, destacando que a o setor precisa urgentemente de suporte.

American Airlines e United Airlines, duas das maiores aéreas dos EUA, disseram que iriam iniciar a concessão de licenças a mais de 32 trabalhadores na quinta-feira uma vez que acabavam as esperanças de um resgate de última hora por Washington.

As aéreas norte-americanas vinham pedindo outros 25 bilhões de dólares em auxílio a pagamento de salários para proteger empregos por mais seis meses depois que o pacote atual, que proíbe licenças, venceu.

Meadows se recusou a fornecer o valor total da última proposta da Casa Branca, mas disse que o dado fica “certamente acima da marca de 1,5 trilhão que foi articulada até agora”.