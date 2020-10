Mnuchin diz que Trump o instruiu a "continuar" com esforço para acordo de alívio à Covid-19

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, durante audiência no Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, em Washington, DC, EUA, 24 de setembro de 2020. Drew Angerer/Pool via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Donald Trump disse a ele para continuar negociando com os democratas a fim de tentar obter um novo pacote de alívio aos efeitos do coronavírus.

“O presidente me disse: continue até que você alcance (o acordo)”, disse Mnuchin à rede Fox Business.

Ele afirmou que um acordo poderia ser alcançado rapidamente se a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, se comprometesse. “Se não conseguirmos agora, quando o presidente vencer a eleição, vamos aprová-lo rapidamente posteriormente.”