Crescimento da economia da zona do euro no 3º tri é ligeiramente revisado para baixo

BRUXELAS (Reuters) - A economia da zona do euro saltou um pouco menos do que inicialmente informado no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, mostrou nesta sexta-feira uma segunda estimativa da agência de estatísticas da União Europeia.

A Eurostat informou que a produção econômica dos 19 países que usam o euro saltou 12,6% entre julho e setembro na comparação com o segundo trimestre, contra salto de 12,7% divulgado em 30 de outubro.

Isso significa que, na base anual, o PIB da zona do euro caiu 4,4% no terceiro trimestre, em vez da queda de 4,3% informada antes.

O salto da atividade foi resultado da reabertura de economias após lockdowns nos dois primeiros trimestres para desacelerar a disseminação da pandemia de Covid-19.