Recuperação da indústria da zona do euro se fortalece em setembro com força da Alemanha, mostra PMI

Fábrica da ThyssenKrupp AG na Alemanha. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

LONDRES (Reuters) - A recuperação da indústria da zona do euro ganhou força no mês passado, principalmente com a Alemanha, uma vez que as fábricas da região viram aumento da demanda após o relaxamento de algumas restrições contra o coronavírus, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI final da indústria apurado pelo IHS Markit avançou a 53,7 em setembro, de 51,7 em agosto, em linha com a preliminar e no nível mais alto desde agosto de 2018. Leitura acima de 50 indica crescimento.

O subíndice de produção foi a 57,1 de 55,6, acima da preliminar de 56,8 e o patamar mais elevado desde fevereiro de 2018.

“A recuperação da indústria da zona do euro ganhou mais força em setembro”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

“A recuperação teria sido bem mais modesta sem a Alemanha, entretanto, onde a produção subiu com força para responder por cerca de metade da expansão geral da região em setembro.”

Dados mostraram que a produção industrial da Alemanha, maior economia da Europa, estava em alta, em contraste com crescimentos modestos na França e Espanha e expansão ligeiramente mais fraca na Itália.

Sem a Alemanha, o crescimento da produção teria enfraquecido para o nível mais baixo desde junho, disse o IHS Markit.