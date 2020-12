Recuperação da indústria da zona do euro perde força em novembro, aponta PMI

Fábrica da VW em Wolfsburg, Alemanha. REUTERS/Julien Stratenschulte/Pool

LONDRES (Reuters) - O crescimento da indústria da zona do euro desacelerou em novembro uma vez que as renovadas medidas de lockdown devido ao coronavírus afetaram a demanda, segundo pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro caiu a 53,8 em novembro de 54,8 em outubro, acima da preliminar de 53,6. Leitura acima de 50 indica crescimento.

O subíndice de produção caiu a 55,3 de 58,4.

“Embora a taxa de expansão tenha diminuído ante a máxima de 32 meses de outubro em meio a novas medidas de lockdown, a expansão sustentada deve ajudar a aliviar o impacto econômico das restrições pela Covid-19, que atingiram com força o setor de serviços”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

“A pesquisa portanto amplia as evidências de que a região vai evitar no último trimestre do ano uma escala similar de contração registrada no segundo trimestre.”

O PMI mostrou que a demanda diminuiu e as fábricas cortaram empregos de novo no mês passado, mas o otimismo melhorou em meio a avanços no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. O subíndice de produção futura subiu a 64,8 de 62,7, nível mais alto desde março de 2018.