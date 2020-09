Projeções do Fed mostram impacto econômico menor em 2020 do que o esperado antes

Prédio do Federal Reserve em Washington, EUA, 1º de maio de 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve sinalizou nesta quarta-feira que prevê aceleração da recuperação econômica nos Estados Unido da crise do coronavírus, com o desemprego caindo mais do que o banco central esperava em junho.

Em novas projeções econômicas divulgadas com o comunicado de política monetária, as autoridades do Fed veem a contração econômica em 3,7% neste ano, pela mediana das estimativas, contra queda de 6,5% projetada em junho.

O Fed também espera que a taxa de desemprego, que melhorou mais rápido do que as autoridades previam em junho, continuará a cair, com as autoridades projetando taxa de desemprego de 7,6% ao final deste ano e queda para 4% em 2023.

A inflação deve permanecer abaixo de 2% até 2023. No mês passado, o Fed apresentou uma nova estratégia que promete elevar a inflação acima de 2% para compensar anos abaixo da meta.