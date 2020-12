Fed enfrenta desafio de equilibrar impacto de vacinas diante de questões econômicas

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve vai oferecer nesta quarta-feira seu primeiro vislumbre de como a vacina contra o coronavírus mudou o cenário econômico dos Estados Unidos, e se empresas, trabalhadores e famílias precisam de mais ajuda do banco central até que a vacinação e a imunidade estejam difundidas.

A conclusão da última reunião de política do monetária do Fed de 2020 vai encerrar um ano tumultuado em que cortou a taxa de juros, aumentou as compras de títulos e adotou outras medidas extraordinárias para conter os danos econômicos da pandemia.

O cenário, no entanto, mudou dramaticamente desde que as autoridades do Fed realizaram seu último encontro no início de novembro, com a adoção de uma vacina contra a Covid-19 e outra a caminho devendo impulsionar as perspectivas para 2021.

Nas projeções econômicas trimestrais divulgadas em setembro, as autoridades do Fed viam crescimento da economia de 4% no ano que vem e a taxa de desemprego caindo a 5,5%. Analistas esperam que ambos os números sejam melhorados.

Mas não está tão claro o que o Fed decidirá fazer nesse meio tempo, incluindo se irá focar suas compras mensais de ativos de 120 bilhões de dólares de maneira que reduzam ainda mais os juros de longo prazo, o que pode ajudar setores como o imobiliário.

O coronavírus está se espalhando rapidamente a um ritmo de mais de 200 mil novas infecções diariamente em todo o país, as empresas enfrentam os desafios duplos de novas restrições e consumidores mais temerosos, e o crescimento do emprego está desacelerando --todas razões para o Fed agir.

Por outro lado, “a promessa de vacinas e a possibilidade de mais suporte fiscal...podem inclinar o Fed a esperar para ver”, escreveu o analista da Cornerstone Macro Roberto Perli.

Parlamentares do Congresso estão travados em negociações sobre outro pacote de estímulo fiscal para ajudar empresas e famílias, mas um acordo tem sido difícil.

O Fed divulgará seu comunicado de política monetária e projeções econômicas às 16h (horário de Brasília). O chair Jerome Powell dará entrevista à imprensa meia hora depois.

Analistas esperam que Powell e seus colegas forneçam orientação sobre um importante aspecto da política monetária: por quanto tempo mais o Fed pode continuar e sob quais condições pode reduzir suas compras mensais de títulos do governo, um fluxo de suporte aos mercados financeiros com o objetivo de reduzir os custos de empréstimos para consumidores e empresas.

A taxa de juros básica do banco central permanece perto de zero desde março, portanto as compras de títulos são agora a ferramenta mais à mão para influenciar a economia.