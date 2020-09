Powell e Mnuchin enxergam possibilidade de realocar auxílio não utilizado

Chair do Federal Reserve, Jerome Powell. Stefani Reynolds/Pool via REUTERS

(Reuters) - Centenas de bilhões de dólares em fundos não utilizados de um pacote de auxílio do coronavírus de 2,3 trilhões de dólares poderiam ser realocados para ajudar famílias e empresas dos Estados Unidos, disseram o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, nesta quinta-feira.

Cerca de 200 bilhões de dólares em dinheiro alocado ao Tesouro norte-americano para apoiar os empréstimos do banco central dos EUA permanecem sem destino, disseram Powell e Mnuchin em uma audiência perante o Comitê Bancário do Senado.

Mnuchin também apontou para os 130 bilhões de dólares restantes do agora expirado Programa de Proteção a Salários para ajudar pequenas empresas, fundos que ele disse que serão sua primeira prioridade para obtenção da aprovação do Congresso e consequente canalização para empresas necessitadas.

Além disso, Powell, em resposta a uma pergunta, disse que a maior parte dos 75 bilhões de dólares destinados ao Programa de Empréstimos ‘Main Street’ do Fed, em grande parte inexplorado, permanece sem uso.

O foco na realocação dessas quantias ganha força à medida que o Congresso segue em um impasse quanto ao fornecimento de um novo alívio fiscal que, segundo Powell, poderia fazer a diferença entre uma recuperação contínua e um rastejar econômico muito mais lento.

Embora as famílias estejam gastando agora o que sobrou de seus auxílios-desemprego, “o risco é de que elas gastem esse dinheiro e, por fim, tenham que cortar gastos e talvez perder sua casa ou locação”, disse Powell.

“Esse é o risco negativo de nenhuma nova ação. Não vemos muito disso ainda, mas pode muito bem estar lá em um futuro não muito distante”, disse Powell na última das três audiências ao Congresso desta semana.

Questionado pelo senador republicano Mike Crapo, o presidente do Comitê, sobre qual seria o melhor uso dos fundos não utilizados, Powell disse que eles poderiam ser gastos para ajudar pequenas empresas e famílias.