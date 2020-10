Gostaríamos de juros longos mais baixos para impulsionar crescimento, diz Funchal

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, afirmou nesta segunda-feira que gostaria de juros longos mais baixos para impulsionar o crescimento, mas voltou a frisar que isso dependerá da volta à trajetória de consolidação fiscal.

Ao participar do X Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, ele afirmou que se o país não fizer seu dever de casa, os juros subirão, o que terá impacto na atividade econômica e também na despesa com juros.

Segundo Funchal, o desafio do país é travar o crescimento das despesas e voltar a ter aumento de arrecadação. Nesse sentido, ele afirmou que é preciso “endereçar grande agenda de reformas”, citando iniciativas como a reforma tributária e a PEC do Pacto Federativo.