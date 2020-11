Economia pode crescer até 4% em 2021, diz Guedes

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, estimou nesta quinta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro pode subir até 4% no ano que vem, e voltou a avaliar que a retomada pós-crise está surpreendendo-o, citando arrecadação “extraordinária” neste mês.

“Brasil deve voltar a ter crescimento para 3%, 3,5%, pode chegar a 4% ano que vem”, afirmou ele, ao participar de evento online promovido pela Abras, associação de supermercados.

No Boletim Focus mais recente, feito pelo Banco Central junto a uma centena de economistas, a perspectiva é de alta de 3,31% do PIB no ano que vem. Oficialmente, o Ministério da Economia prevê avanço de 3,2% para a atividade econômica em 2021.