Contamos com apoio da Câmara para projeto de BC autônomo, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes 07/10/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, agradeceu nesta quarta-feira o Senado pela aprovação do projeto de autonomia do Banco Central e disse esperar igual apoio da Câmara dos Deputados.

“Contamos com apoio da Câmara, que deve aprovar também”, afirmou ele, ao falar em cerimônia no Palácio do Planalto sobre as contas digitais criadas pela Caixa Econômica Federal em meio à crise.

Guedes elogiou a gestão do banco público durante a pandemia de Covid-19 e afirmou, em referência ao trabalho realizado, que o governo criou o maior banco digital do Ocidente em poucos meses.

O ministro reiterou ainda mensagem que vinha ressaltando publicamente, de que o governo pode acionar camada de proteção social se vier segunda onda de coronavírus, mas ressaltou que o fato no momento é que a doença está cedendo e a economia está voltando.

“Especulações futuras enfrentaremos com mesma capacidade de decisão que presidente com sua liderança implementou na equipe”, disse.