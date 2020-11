Não achamos que estamos em situação dramática de rolagem da dívida, diz Guedes

15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta segunda-feira que o Brasil não está em situação dramática de rolagem de dívida e que a inclinação da curva de juros é natural diante dos questionamentos sobre o futuro das contas públicas.

Em evento anual conjunto da Empiricus e da Vitreo, ele disse --em sua terceira fala pública do dia-- que a resposta a essas indagações é a realização de reformas, que provocará o achatamento da curva.

“Este governo atual está relativamente equacionado”, disse Guedes. “Não espero ter nenhum problema de rolagem neste governo”, acrescentou ele, após dizer que “não achamos que estamos em situação dramática”.

Ele reconheceu que no primeiro quadrimestre de 2021 haverá o vencimento de cerca de 600 bilhões de reais em títulos da dívida, mas afirmou que 300 bilhões de reais para fazer frente ao compromisso “já estão automaticamente provisionados” --em referência a 200 bilhões de reais de transferências de resultados do Banco Central para o Tesouro e “100 bilhões e pouco” vindos com a desalavancagem de bancos públicos.

Dentro das medidas que podem ajudar na gestão da dívida, o ministro citou ainda a possibilidade de pagamento de dividendos de bancos públicos e o IPO da Caixa Seguridade, operação que segundo ele pode movimentar até 50 bilhões de reais.