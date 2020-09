Guedes adia participação em evento para se encontrar com Bolsonaro

Ministro da Economia, Paulo Guedes. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, adiou nesta terça-feira a participação em um evento pela manhã para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.

A princípio, Guedes falaria no Painel Telebrasil 2020 às 9h. Depois o compromisso passou para 9h30 e, enfim, foi adiado para 12h, com a assessoria do evento atribuindo o ajuste a “mudanças na agenda do ministro”.

Duas fontes com conhecimento do assunto informaram à Reuters que Guedes está no Palácio do Planalto.

O Ministério da Economia não informou a pauta da reunião com o presidente, que ocorre em meio às definições das fontes de financiamento para um programa de transferência de renda mais robusto, que viria para substituir o Bolsa Família.

O governo enfrenta o desafio de elevar os gastos sem ferir a regra do teto de gastos, considerada única âncora fiscal do país. Para tanto, a opção seria cancelar despesas ou mudar o direcionamento ou regras de programas e benefícios sociais que já existem, alternativas que têm enfrentado resistência do presidente.