Governo pode recorrer a importações para atender demanda na indústria, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes. 16/09/2020. REUTERS/Adriano Machado.

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o governo pode, eventualmente, recorrer às importações no setor industrial caso seja constatada a falta de insumos em determinados segmentos industriais.

“Nós estamos atentos à essa possibilidade”, disse Guedes ao ser questionado sobre o tema em evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). “Estamos dando um tempo. A indústria não vai parar por causa do desabastecimento. Estamos esperando o alto-forno funcionar, o aço chegar, a embalagem chegar”, acrescentou o ministro.

Guedes classificou as dificuldades de abastecimento como “um problema bom”.

“É melhor você estar com o problema de que a demanda está forte, e você está procurando insumo, do que o contrário (que é) ao longo de toda a cadeia produtiva está sobrando estoque, em vez de você estar com encomendas e querendo atender.”

“Sim, estamos abertos à possibilidade de abrir um pouco mais rápido a economia se isso demorar muito a começar”, afirmou, destacando a independência do Banco Central (BC) como outro fator que ajudaria no controle da inflação em eventual cenário de abertura das importações.

Em setembro, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu zerar a taxa de importação de arroz para uma cota de 400 mil toneladas do produto até o fim deste ano, a pedido do Ministério da Agricultura, diante do aumento do preço do produto no mercado interno.