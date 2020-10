Governo estuda redução de tarifas de importação para conter preços, diz Guedes

Supermercado no Rio de Janeiro. REUTERS/Pilar Olivares

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que o governo está preparado para zerar tarifas de importação em caso de elevação de preços, a exemplo do que fez com o arroz, de forma a preservar a recuperação da economia.

“Já estamos estudando quais as tarifas de importação que vão descer porque nós queremos justamente facilitar a retomada do crescimento”, afirmou Guedes em audiência pública em comissão do Congresso.

“Começou a subir demais o preço do arroz? Zero tarifa de arroz. Vai começar a subir soja, óleo de soja? Zero a tarifa de importação”, acrescentou o ministro.

Ele afirmou que a iniciativa do governo de reduzir as tarifas de importação de arroz “travou” o preço do produto, ainda que em patamar alto. “Agora a safra vem aí, mas dois, três meses, e ele vai começar a ceder de novo, e tudo bem”, disse Guedes.