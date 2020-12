IBGE revisa contração do PIB no 2º a 9,6%, de 9,7% antes

Consumidora faz compras em supermercado do Rio de Janeiro 10/09/2020 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A economia brasileira caiu ligeiramente menos no segundo trimestre deste ano, ápice das medidas de controle ao coronavírus, do que o calculado antes, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) despencou 9,6%, ante contração informada anteriormente de 9,7%, mas ainda um recorde de perda trimestral.

Também foi revisado o resultado do primeiro trimestre deste ano, para uma queda de 1,5%, de recuo de 2,5% calculado anteriormente.