Ministério da Economia piora rombo primário em 2020 a 12,1% do PIB sob impacto de auxílio emergencial

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia atualizou nesta sexta-feira suas projeções fiscais para 2020, piorando o rombo primário estimado para o governo central a 866,4 bilhões de reais, ou 12,1% do Produto Interno Bruto, após incorporar um impacto de 67,6 bilhões de reais pela extensão do auxílio emergencial até dezembro.

REUTERS/Adriano Machado

No fim de julho, o déficit do governo central havia sido calculado em 787,4 bilhões de reais, ou 11% do PIB.

De abril a agosto, o valor do auxílio foi de 600 reais, ao custo estimado de 254,2 bilhões de reais. Para os quatro meses restantes deste ano, o governo reduziu o benefício a 300 reais.

A conta, portanto, é que rodando nesse novo formato o programa terá um custo mensal de 16,9 bilhões de reais, contra 50,8 bilhões de reais antes, diferença que expõe a existência de mudanças na sistemática de concessão que vão além da redução do benefício.

No total, os nove meses do auxílio emergencial implicarão despesa total de 321,8 bilhões de reais --quase três vezes o orçamento de gastos discricionários do governo no ano.

“É um valor considerável e ele é justificado, temporário, com previsão legal e que satisfaz as regras fiscais”, disse o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.

Seguindo alterações aprovadas pelos parlamentares no projeto de financiamento à folha de pagamento das empresas (Pese), o governo reduziu em 17 bilhões de reais as despesas da União previstas com esta investida. Ao mesmo tempo, o aumentou em 12 bilhões de reais o total previsto para o Pronampe, programa de concessão de garantias para crédito a micro e pequenos empresários.

O governo também elevou em 2 bilhões de reais o crédito extraordinário a ministérios e passou a prever uma expansão de 4 bilhões de reais para o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O FGI está garantindo parte de empréstimos feitos por bancos a pequenas e médias empresas no chamado Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac).

Uma outra novidade aprovada no Congresso foi a instituição do Peac-Maquininhas dentro da lei que criou o programa envolvendo o FGI --nova modalidade de crédito garantido por vendas com máquinas de pagamento digital. Para essa iniciativa, o governo passou a considerar um gasto de 10 bilhões de reais em 2020.

Os novos cálculos do governo seguiram considerando uma retração para o PIB de 4,7% este ano.

Para o setor público, a conta foi a agora a um déficit primário de 891,1 bilhões de reais, ou 12,4% do PIB, ante 812,2 bilhões de reais (11,3% do PIB) na projeção anterior.

A perspectiva é que a dívida bruta irá a 94,6% do PIB em 2020, ante patamar de 94,7% apontado antes. Já para a dívida líquida, a equipe econômica estimou um nível de 67,9% do PIB ao fim do ano. No fim de julho, a projeção era de 67,2%.