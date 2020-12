Ameaça de veto de Trump levanta perspectiva de paralisação do governo ao fim do ano

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Tom Brenner/File Photo

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos enfrentavam nesta quarta-feira a perspectiva de paralisação da máquina pública no fim do ano durante uma pandemia violenta depois que o presidente Donald Trump ameaçou não assinar um pacote de 2,3 trilhões de dólares que inclui financiamento ao governo e alívio ao coronavírus.

O pacote, que inclui 892 bilhões de dólares para combater a Covid-19, foi resultado de meses de negociações entre republicanos e democratas no Congresso.

O pacote também financia as operações do governo até setembro de 2021, o que significa que, se Trump vetá-lo, grande parte da máquina pública norte-americana começará a interromper as atividades na próxima semana por falta de financiamento.

Em um vídeo publicado em uma mídia social na terça-feira, Trump surpreendeu alguns dos membros mais próximos do seu governo ao exigir que o projeto de lei fosse revisado para incluir pagamentos de 2 mil dólares a cada norte-americano, mais do que o triplo de 600 dólares por indivíduo incluídos no projeto.