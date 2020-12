Consumidores fazem compras em rua comercial do Rio de Janeiro 16/09/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu 1,7 por cento em outubro em relação a setembro e teve queda de 7,4 por cento na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.