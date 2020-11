Pode ser tarde demais para acordo comercial do Brexit, diz autoridade da UE

BRUXELAS (Reuters) - Uma autoridade sênior da União Europeia disse nesta segunda-feira que “já pode ser tarde demais” para fechar qualquer acordo comercial com o Reino Unido antes de que sua filiação informal à União Europeia expire no final deste ano caso os negociadores do Brexit fechem um acordo nesta semana ou na próxima.

A Irlanda, o país da UE mais exposto ao Brexit, disse nesta segunda-feira que o Reino Unido e o bloco têm até 10 dias para destravar as negociações e evitar que tarifas e cotas retirem o valor estimado de um trilhão de dólares em comércio anual em apenas seis semanas.

“Eles ainda não chegaram exatamente aonde esperavam”, disse um dos diplomatas da UE, enquanto as conversas entre o negociador do bloco, Michel Barnier, e seu colega britânico, David Frost, eram retomadas em Bruxelas.

Um diplomata sênior da UE, também falando sob condição de anonimato, acrescentou: “O Reino Unido tem escolhas a fazer”.

Uma terceira fonte diplomática da UE disse: “Não se pode dizer que as coisas não mudaram, uma vez que os negociadores estão escrevendo um texto jurídico juntos. Portanto, há algum avanço. Mas ainda falta muito.”

“As (questões de) igualdade de condições, governança e pesca estão pendentes. Assim como decisões sérias a serem tomadas pelo Reino Unido.”