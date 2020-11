Arrecadação federal sobe 9,56% em outubro, a R$153,9 bi, diz Receita

(Reuters) - A arrecadação do governo federal acelerou em outubro acima do esperado, com alta expressiva de receita na maioria dos principais tributos, mostraram dados da Receita Federal nesta terça-feira.

No mês passado, as receitas totais tiveram alta real de 9,56% sobre outubro do ano passado, a 153,938 bilhões de reais.

O resultado veio acima da expectativa de arrecadação de 147,45 bilhões de reais, segundo pesquisa da Reuters com analistas.

Em nota, a Receita chamou atenção para o aumento de 17,97% na arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o mesmo mês do ano passado, para 31,889 bilhões de reais.

Outros tributos também tiveram altas expressivas, com destaque para IR da pessoa física (19,3%), Imposto sobre Produtos Industrializados (14,5%), receitas previdenciárias (15%) e Cofins-PIS-Pasep (20%).

Já o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) caiu 71,2%, na esteira da redução temporária a zero das alíquotas do imposto aplicáveis nas operações de crédito, medida tomada para enfrentamento à crise do coronavírus.

De janeiro a outubro, a arrecadação somou 1,180 trilhão de reais --9,45% abaixo, em termos reais, do arrecadado no mesmo período de 2020.