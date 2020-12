Grupos ambientalistas mexicanos invocan TMEC para protección de tortugas marinas

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - Dos organizaciones ambientalistas mexicanas presentaron el jueves una petición para la protección de las tortugas marinas en peligro de extinción, bajo el renovado acuerdo comercial de América del Norte (TMEC), luego de calificar como un fracaso la estrategia del gobierno mexicano para prevenir sus muertes.

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.