PF faz operação para encontrar responsáveis por queimadas no Pantanal

Incêndios atingem Patanal 29/08/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira uma operação para encontrar os responsáveis pelos incêndios que queimam o Pantanal há 25 dias.

Em nota, a PF informa que há indícios de incêndios criminosos iniciados em áreas inóspitas da região e que podem ter sido causados por ação humana.

“Por meio da análise de imagens de satélites e o sobrevoo das áreas, a Polícia Federal conseguiu identificar o início e a evolução diária dos focos de queimadas da região. O dano ambiental apurado supera mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo Áreas de Preservação Permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense e da Serra do Amolar”, diz o texto.

Boa parte do Pantanal queima desde o final de julho. A estimativa é que cerca de 10% do território da região já foi devastado pelas queimadas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as queimadas no bioma aumentaram 182% em relação ao ano passado.