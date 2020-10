MERCADOS A.LATINA-Operan en mayoría con alzas, inversores aguardan acuerdo de estímulos en EEUU

(Añade operaciones cambiarias en Perú) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 6 oct (Reuters) - La mayoría de monedas y acciones de América Latina mantenían las ganancias a media sesión del martes, aprovechando la menor aversión al riesgo por esperanzas de próximos nuevos estímulos para la economía estadounidense. * No obstante, los mercados suavizaron las alzas tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien advirtió que la recuperación económica sigue lejos de ser completa y aún podría caer en una espiral bajista si no se controla efectivamente el coronavirus y no se sostiene el crecimiento. * El peso mexicano repuntaba un 2,63%, hilando su quinta alza consecutiva, al tiempo que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzaba un 0,33%. * El peso chileno revertía pérdidas de primera hora y operaba plano. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago pasaba a terreno negativo y caía un 1,17%, a 6.632,68 puntos. * En Brasil, el real se apreciaba un 1,23% y el índice de acciones Bovespa se valorizaba 0,23%. * El peso colombiano borraba las ganancias iniciales y se depreciaba un 0,15%, aunque el índice referencial de la bolsa, el COLCAP, ganaba un 0,66%. * En Argentina, el peso cedía un 0,09% y en la bolsa el índice MerVal subía un 0,89%. En tanto, la moneda peruana se apreciaba un ligero 0,06%, a 3,586/3,588 unidades. Cotizaciones a las 1613 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.091,38 0,89 -2,09 emergentes MSCI América Latina 1.857,68 2,22 -36,33 Bovespa Brasil 96.306,66 0,23 -16,7224 IPC México 36.861,51 0,33 -15,34 Argentina MerVal 44.668,71 0,893 47,37 COLCAP Colombia 1.176,69 0,74 -29,22 IPSA Chile 3.626,81 -1,33 -28,96 Selectivo Perú 478,19 0,08 -6,67 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,5425 1,23 -27,5 Peso Mexicano 21,5400 2,63 -12,10 Peso chileno 796,4 -1,65 -5,51 Peso colombiano 3.838,73 -0,38 -14,41 Sol peruano 3,5838 0,54 -7,59 Peso argentino 77,10 -22,16 -22,16 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Marco Aquino en Lima y Miguel Ángel Gutiérrez en Ciudad de México. Editado por Marion Giraldo)