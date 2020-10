Suben por mejor ambiente para plan de estímulo en Estados Unidos

BOGOTÁ, 8 oct (Reuters) - La mayoría de mercados de América Latina abrían el jueves con un tono alcista, debido a favorable expectativas de que se llegue a un acuerdo para un plan de estímulo para la economía estadounidense, lo que abría el apetito por los activos de riesgo.

Foto de archivo - Un operador trabaja en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCRA), Argentina. Sep 2, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

* El presidente Donald Trump y la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, parecían estar dispuestos a continuar el diálogo para avanzar en un plan de ayuda a la industria de transporte aéreo, pese a que el mandatario republicano detuvo las conversaciones con los demócratas sobre un acuerdo de aportes fiscales más extenso.

* El peso mexicano se apreciaba un 0,21% y el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subía un 0,3%.

* En Brasil, el real cedía un 0,36%; mientras que el índice de acciones Bovespa ganaba un 0,21%.

* En Argentina, el peso operaba estable en 77,11 unidades por dólar.

* El peso colombiano se fortalecía un leve 0,06%, mientras el índice referencial de la bolsa, el COLCAP, retrocedía un 0,35%.

* El peso chileno bajaba un marginal 0,08%, a 795,80/796,10 unidades por dólar, en tanto que el índice IPSA subía un 0,44%, a 3.604,94 puntos.

* En Perú, la moneda subía un 0,79%, mientras que el referente de la Bolsa de Lima lo hacía en un 0,39%.

Cotizaciones a las 1405 GMT

Índices accionarios Cotización Var pct Var pct

diaria en el año

MSCI Mercados emergentes 1.107,9 0,49 -0,6

MSCI América Latina 1.854,37 -1,26 -36,44

Bovespa Brasil 95.857,53 0,35 -17,1108

IPC México 37.528,34 0,29 -13,81

Argentina MerVal ND ND ND

COLCAP Colombia 1.171,05 -0,29 -29,56

IPSA Chile 3.613,45 0,7 -29,22

Selectivo Perú 479,43 0,31 -6,43

Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct

mensual en el año

Real brasileño 5,6285 -0,29 -28,59

Peso Mexicano 21,4620 2,94 -11,83

Peso chileno 798,2 -1,65 -5,51

Peso colombiano 3.840,25 -0,38 -14,41

Sol peruano 3,5687 0,94 -7,23

Peso argentino 77,06 -22,16 -22,16