MERCADOS A.LATINA-Cierran con pérdidas por interrogantes sobre vacuna para COVID-19

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 11 nov (Reuters) - La mayoría de mercados de monedas y acciones de América Latina cerraron el miércoles con pérdidas, porque unos inversionistas cautelosos mantenían posiciones en dólares debido a que el optimismo sobre los resultados de una vacuna para el coronavirus era contrarrestado con las dudas sobre su distribución. * El retroceso de las monedas de la región ocurrió pese a que los precios del petróleo -importante generador de divisas de varios países latinoamericanos- subieron en el mercado internacional. * El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que si bien esperan tener una vacuna contra el COVID-19 para fines de año, ésta presenta desafíos especiales, ya que debe almacenarse a menos 70 grados Celsius o incluso menos, lo que equivale a un invierno antártico. * Para Craig Erlam, analista senior de mercados en OANDA, si bien las favorables noticias en torno al desarrollo de vacunas experimentales son factores potencialmente alcistas para los mercados hacia fin de año, no se debe desestimar riesgos bajistas. * "El invierno ha llegado muy rápido, Europa está bloqueada y es posible que Estados Unidos no se quede atrás al agregar restricciones e incluso América Latina para diciembre haga lo mismo. Esta ola de contagios podría ser mucho peor, por lo que sigue siendo un riesgo significativo a la baja para todos los mercados", explicó. * En Brasil, el real finalizó con baja de un 0,47% a 5,4 unidades por dólar, al tiempo que el índice de acciones Bovespa cayó un 0,25%. * El peso mexicano se depreció un 0,89%, cortando una racha de seis días de ganancias. No obstante, el índice de la bolsa subió un 0,91%. * En Argentina, el peso mayorista se depreció un controlado 0,08%, a 79,48/79,50 por dólar, donde el Banco Central resignó reservas ante la ausencia de exportadores por el feriado parcial estadounidense, al tiempo que el índice MerVal de la bolsa de Buenos Aires perdió un 0,74%. * En Colombia, el mercado cambiario no operó por un feriado estadounidense, pero el índice accionario COLCAP subió un 0,55%. * El peso chileno descontó parte de sus pérdidas y cerró con una caída marginal de un 0,09%, a 756,20/756,50 unidades por dólar, en una jornada de alta volatilidad, mientras el referente IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago terminó con un mínimo avance de 0,05%, a 3.979,35 puntos. * La moneda peruana se apreció un moderado 0,17%, a 3,621/3,623 unidades, tras la juramentación del primer ministro en Perú, aunque el mercado se mantiene con cautela en espera del nombramiento de un ministro de Economía. Cotizaciones a las 2123 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.179,92 -1,04 5,86 emergentes MSCI América Latina 2.122,03 0,89 -27,27 Bovespa Brasil 104.826,22 -0,23 -9,3554 IPC México 40.956,73 1,37 -5,94 Argentina MerVal 51.435 -0,741 69,70 COLCAP Colombia 1.220,06 0,55 -26,61 IPSA Chile 3.979,34 0,05 -22,05 Selectivo Perú 472,81 0,82 -7,72 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,3940 6,53 -25,49 Peso Mexicano 20,4663 3,51 -7,46 Peso chileno 753,9 2,40 -0,08 Peso colombiano 3.634 6,23 -9,74 Sol peruano 3,6217 -0,18 -8,55 Peso argentino 79,32 -1,56 -24,55 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero en Santiago y Maria Cervantes en Lima. Editado por Marion Giraldo)