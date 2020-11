¿Qué dicen los analistas? Semana del 9 al 13 de noviembre

BUENOS AIRES, 9 nov (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía de Argentina con los mercados que presentan un impás después de que el ministerio de Economía se comprometiera a no solicitar los denominados ‘Adelantos Transitorios’ al banco central (BCRA) para dar credibilidad y de cara al arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo con el país.

La atención del mercado se centra en una licitación de bonos por 750 millones de dólares que realizará este lunes el Tesoro con el propósito de quitar presión a la plaza cambiaria, para atenuar la brecha cambiaria y destinada a la salida de fondos de inversión posicionados en la moneda nacional.

* “En la práctica las medidas anunciadas llevan a que el déficit primario del presente año presupuestado en 8,3% del PIB cierre cerca del 7%. Este hecho, junto con intervenciones oficiales y la próxima licitación de bonos para los fondos externos ha calmado la brecha, pero es difícil ver una reducción más sustancial”, dijo Roberto Geretto, economista del banco CMF.

“Nuestra visión es que (la licitación) ayuda en el corto plazo a calmar la brecha, pero no por mucho tiempo. El alto valor de los tipos de cambios alternativos corresponde al exceso de liquidez producto de la monetización del déficit fiscal, y no solo a una demanda puntual de inversores que buscan una salida de capitales”.

* “Por ahora, puede considerarse que el Gobierno ganó una batalla (...): el cambio de discurso oficial disminuyó la desconfianza y contribuyó por sí mismo a fortalecer a las cotizaciones financieras, con mayores precios para los papeles argentinos y menores precios para los dólares alternativos”, dijo la consultora VatNet Research.

Agregó que “sin embargo entendemos que, para tender a equilibrar su política presupuestaria, el Gobierno tendría que hacer equilibrios entre los diversos grupos de poder de la

coalición gobernante”.

* “Otra cosa que mirarán los inversores con mucha atención es la operación de canje que se realizará este lunes. Esto significa que por primera vez el Gobierno cambiará deuda emitida en pesos por deuda en dólares. Algunos fondos muy importantes venían pidiendo esto hace tiempo y desde el Gobierno se habían comprometido a hacer algo al respecto aunque llevó más tiempo de lo esperado”, estimó Javier Rava, analista de Rava Bursátil.

Sostuvo que “no hay que perder de vista el ‘CCL’ (Contado con Liquidación) ya que si los fondos desean abandonar Argentina podrían presionar al alza el tipo de cambio”.

* “El grado de incertidumbre al cual está sujeta la economía argentina no es menor y la trayectoria de la macroeconomía dependerá de la conjunción de factores externos y locales. Los factores externos parecen alinearse a favor del país mientras que los factores locales irán mostrando las cartas el año que viene”, señaló la consultora Delphos Investment.

“El cuerdo con el FMI también es un factor favorable para mejor terminar de consolidar las señales positivas en el frente fiscal, dando mayor previsibilidad al comportamiento del gasto y las necesidades de financiamiento”, agregó.

* “Los tres factores que están detrás de la dinámica cambiaria que son el excedente de pesos, el banco central con pocas reservas y los precios de los activos financieros en valores muy bajos, todos siguen estando un poquito distintos”, dijo en declaraciones radiales Marina Dal Poggetto, economista del Estudio Eco Go.

Añadió que “por un lado, esta señal de que voy a ir al Fondo (FMI) y que me va a convalidar un ajuste fiscal y el frente interno me lo permitiría hacer, por lo menos hay una lectura en ese sentido, pero el Gobierno arrancó esta semana con un comunicado que básicamente planteó un programa fiscal financiero y monetario por dos meses. Parece un chiste cuando uno lo dice así pero la verdad es que no estaba”.

* “La licitación (...) en la cual se canjean bonos en pesos por nuevos títulos en dólares, como participan los fondos del exterior, los tiempos son otros: se decide todo muy a último momento, por lo cual hay que esperar al resultado. Es pronto para conocer su alcance. Pero es claro que un buen resultado, serviría a seguir encaminándonos en la dirección correcta”, dijo Matías Roig, de la correduría Portfolio Personal Inversiones.

* “La expectativa es que el ‘veranito cambiario’ pueda ser aprovechado por las autoridades para avanzar durante la misión del FMI con la elaboración de una ‘hoja de ruta’ que pueda contribuir a ir recuperando la confianza de los inversores. Entre los lineamientos que mayor expectativa despiertan se encuentra la convergencia fiscal y monetaria, apostando a que así se puedan seguir descomprimiendo las brechas y las tensiones financieras”, estimó Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

* “La inflación se aceleró en octubre y probablemente se mantenga por encima del 3% mensual en noviembre y diciembre. De esta manera, la suba de precios acumularía cerca de 35% en 2020, ubicándose muy por debajo del cierre de 2018 y 2019, cuando orilló el 50%. Sin embargo, en el camino se habrían acumulado diversos desequilibrios y atrasos -precios relativos, dólar, salarios y tarifas- que posiblemente la ‘devuelvan’ a la inflación a la zona del 50% en 2021, casualmente, el año electoral”, estimó la consultora Ecolatina.