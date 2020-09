MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre

BUENOS AIRES, 28 sep (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en medio de dudas sobre el futuro de la economía local ante una economía recesiva, una alta inflación, la pandemia de COVID-19, restricciones cambiarias y otros indicadores que se encuentran en sus peores niveles en años.

Luego de la presentación del Presupuesto 2021, el mercado aguarda señales del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de que anunciara una visita al país para inicios de octubre.

* “Sin dudas ‘el dato’ a seguir son las reservas del banco central (BCRA). Acorde a datos oficiales, en los 4 días posteriores al mayor cepo el BCRA vendió reservas por 134 millones de dólares en el mercado de cambios, y estimaciones del mercado indican que posteriormente siguió vendiendo”, dijo Roberto Geretto, economista de Banco CMF.

“Adicionalmente, las mayores restricciones generaron ruido y así aceleración del goteo de depósitos en dólares de los bancos, presionando también por ese lado a las reservas, y finalmente, esta semana se normaliza la venta del dólar ahorro”, agregó.

* “Tras el fuerte aumento de la base monetaria, el stock de instrumentos de esterilización y las presiones cambiarias, los agentes económicos precisan una señal clara de que el desequilibrio fiscal/monetario excepcional producto de la pandemia/cuarentena no continuará el año entrante”, dijo la consultora Ecolatina.

* “El gobierno no solo no da señales sobre cómo va a hacer concretamente para bajar el déficit, más allá de subir impuestos de una forma que no van a contribuir a que la economía se recupere y por el contrario, da señales que son anti capitalistas y eso también que genera que uno espere una peor performance económica y que sea más difícil reducir el déficit fiscal”, dijo en declaraciones radiales Sebastián Galiani, ex viceministro de Hacienda.

* “La estrategia económica plasmada en el Presupuesto 2021 aún no convence al mercado, manteniendo a las tensiones cambiarias y financieras en el centro de la escena”, señaló el Grupo SBS en un informe.

* “En medio de tensiones políticas y la incertidumbre económica, despierta expectativa la misión del FMI, ya que podría no sólo ayudar a consensuar un plan económico integral que otorgue mayor confianza a los inversores, sino también contribuir con el ‘roll-over’ de deudas para continuar despejando el programa financiero de los próximos años”, dijo Gustavo Ber, economista de estudio Ber.

* “A diferencia de lo que ocurrió en otros períodos de la historia local e incluso los eventos ocurridos en otros países que han concretado procesos de reestructuración de deuda, los bonos y las acciones argentinas han perdido terreno muy rápidamente, dejando una sensación de que la extensa negociación del gobierno con los acreedores fue en vano”, estimó la consultora Invecq.

* “No hay total confianza en las acciones argentinas por más que hayamos dado un paso positivo en la reestructuración de la deuda, ni con que se estén iniciando conversaciones con el FMI, ni tampoco con rebotes que puedan existir. Mientras persista el ruido en el mercado la incertidumbre va a predominar el ambiente y la volatilidad va a ir de la mano”, señaló la sociedad de bolsa Rava.

* El movimiento del mercado muestra los “síntomas de la necesidad de proponer una nueva estrategia económica y financiera que reconozca coherentemente las limitaciones del momento sin dogmatismos, aceptando las posibles soluciones menos malas”, dijo VatNet Research en un informe.

* “El nuevo esquema cambiario parece haber reducido las ventas diarias del Banco Central (BCRA) pero no eliminó el drenaje de reservas, lo que no contribuye a fortalecer las expectativas cambiarias. El BCRA parece haber comprado ‘tiempo’ aunque al costo de incrementar las brechas cambiarias y traer incertidumbre a la deuda externa privada”, dijo la consultora Delphos Investment.