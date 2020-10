Bonos argentinos lideran dudas sobre economía al sostener caídas, brecha cambiaria supera 100%

BUENOS AIRES, 7 oct (Reuters) - Los títulos públicos de Argentina volvieron a ceder terreno el miércoles ante las persistentes dudas sobre el futuro de la economía del país, en momentos en que el Gobierno mantiene reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de haber logrado un exitoso canje de deuda con tenedores privados.

Foto de archivo - Los manifestantes protestan en Buenos Aires, frente al Banco Central de Argentina, contra la misión del FMI presente en el país. Oct 6, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Recientes medidas económicas y financieras anunciadas por el Ministerio de Economía y el banco central (BCRA), en búsqueda de devolver la confianza a los inversores, solo lograron acrecentar los temores a la hora de cerrar los negocios, coincidieron operadores.

La emisión de pesos crece y los dólares son cada vez más escasos en el mercado doméstico, lo que se corrobora en una brecha cambiaria por arriba del 100% entre la moneda mayorista y la franja informal.

“Esta combinación nunca termina bien. Para peor, las proyecciones indican que el banco central deberá seguir emitiendo y no se prevén ingresos de dólares, ya que la reciente baja en las retenciones representa un incentivo ridículamente tenue para motivar liquidaciones (de divisas) por parte del campo”, dijo el economista Miguel Boggiano.

“El Gobierno no tiene dólares, pero aún más importante, no tiene credibilidad. Sin eso, no hay plan posible que vaya a funcionar”, enfatizó.

Los depósitos bancarios en dólares del sector privado presentan una persistente salida por las dudas reinante, con lo que se ubican en niveles de octubre de 2016, al totalizar unos 16.150 millones de dólares al final de septiembre, según datos oficiales.

* Los bonos extrabursátiles cayeron un 0,9% promedio, con el referencial ‘Bonar 30’ que perdió un 1% y el ‘Bonar 41’ con baja del 1,2%. Se trata de la quinta sesión consecutiva de pérdidas, luego de anotar un negativo del 3,4% en las anteriores cuatro ruedas hábiles.

* El riesgo país del banco JP.Morgan se estabilizada en la zona de los 1.373 puntos básicos, hacia las 1700 hora local (2000 GMT), cuando a fin de septiembre se ubicaba en los 1.297 puntos.

* “La gente del campo no vende porque hayan reducido levemente las retenciones a la soja, por ejemplo, porque en realidad ellos les venden sus productos a los exportadores, y son estos lo que verdaderamente liquidan las divisas. O sea, que el campo no aportará más dólares, por más que el Gobierno así lo espere”, explicó una agente financiero de la banca extranjera.

* El índice bursátil líder S&P Merval de Buenos Aires tuvo ligeras fluctuaciones intradiarias, para subir un 0,68%, a 44.739,86 unidades como cierre provisorio, contra una seguidilla de cuatro sesiones previas con alza acumulada del 7,7%.

* “Son ruedas de mucha incertidumbre, con los inversores atentos a la estrategia del banco central y siguiendo de cerca si la entidad vende dólares, qué cantidad y si conseguirá dominar la brecha”, señaló la correduría Portfolio Personal Inversiones (PPI).

* La entidad monetaria abandonó la semana pasada un esquema de devaluación uniforme diaria para adecuar el valor del peso al ritmo de depreciación que exija la coyuntura.

* El peso mayorista se depreció un leve y controlado 0,04%, a 77,10/77,11 por dólar, con el BCRA que habría sumado unos 20 millones de dólares a sus reservas, según operadores. Estas fuentes estimaron que en los primeros días de octubre la entidad monetaria debió desprenderse de unos 200 millones de dólares para abastecer la persistente demanda.

* En la franja informal, el peso cayó un 1,94%, con lo que renovó su nivel mínimo histórico a 155 unidades y amplió la brecha contra el peso interbancario al 101,1%. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), el llamado ‘dólar MEP’ se ubicó a 139,1 unidades y en la bolsa el ‘Contado con Liquidación’ (CCL) cotizó a 150,4 por dólar.