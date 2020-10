Activos de Argentina cierran con mejoras por coberturas ante depreciación del peso

BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - Los bonos de Argentina cerraron con leves mejoras el jueves, tras un inicio bajista, mientras que las acciones afianzaron su trayectoria alcista ante recomposiciones especulativas de carteras dada la persistente depreciación del peso ante la falta de un plan económico claro, dijeron operadores.

An Argentine 100 pesos bank note, featuring an image of former first lady Eva Peron, is displayed next to a U.S. 100 dollar note in Buenos Aires September 17, 2014. Argentina's peso tumbled 1.87 percent on the black market to hit a record low of 15 per dollar on Wednesday in light trading, traders said. The peso has tanked more than 15 percent since the government defaulted on its debt on July 31, crashing through a succession of historic lows as Argentine businesses and savers seek refuge in dollars.