Mercado cambiario de Argentina sigue bajo presión por incertidumbre; riesgo país toca máximos tras canje

BUENOS AIRES, 21 oct (Reuters) - Las recientes medidas anunciadas por Gobierno de Argentina no logran calmar las dudas de los inversores sobre el futuro económico y financiero de la tercera economía de América Latina, lo que se refleja en una constante caída en la paridad cambiaria, dijeron operadores.

Foto de archivo - Un hombre camina frente a la entrada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Argentina. Jun 19, 2018. REUTERS/Martin Acosta

En medio del nerviosismo financiero, una fuente del Gobierno dijo que hubo allanamientos de Gendarmería Nacional en el microcentro de Buenos Aires, en articulación con el poder Judicial, “por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y posibles vínculos con el narcotráfico”.

Esta semana se dispusieron menores trabas para la comercialización de activos en un intento por quitar presión sobre los dólares alternativos y una licitación de un bono por 750 millones de dólares en noviembre armado para fondos de inversión que están atrapados en moneda local.

“A cada regulación del dólar, a cada traba que pusieron en estos 10 meses (de Gobierno) el resultado fue mayor suba (caída del peso), más brecha, menos reservas. Es hora de cambiar el rumbo”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Los tipos de cambios alternativos con que cuenta el mercado de Argentina anotaron bajas a precios mínimos históricos, todo lo contrario a lo buscado desde la esfera oficial con las medidas del lunes. Incluso, el riesgo país trepó a los máximos desde la nueva conformación por el reciente canje de deuda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo recientemente que el país cuenta con los instrumentos necesarios para mantener su actual política cambiaria y sostuvo que los tipos de cambio alternativos no representan la realidad económica del país.

* El peso interbancario se depreció un leve 0,09% a 77,73/77,75 por dólar, gracias a la regulación del banco central que abastece la demanda del mercado, aunque cada vez se le reduzca más la tenencia de reservas, lo que se agrava en un contexto de déficit fiscal. Este miércoles habría logrado recuperar unos 10 millones de dólares, de acuerdo a operadores.

* Estos operadores agregaron que la moneda local en la franja informal o ‘blue’ se hundió un 1,64% a un renovado piso histórico de 179/183 por dólar con reducido volumen, en una plaza atenta a los allanamientos.

* La fuente de Gobierno agregó que “estos allanamientos apuntan, en algunos casos, a lugares en los que se realiza el lavado de activos por parte de la organización investigada. Cabe destacar que la misma posee vínculos transnacionales en Bolivia, Chile y Perú”.

* “Es falso que el ‘blue’ no refleje necesariamente la realidad argentina”, dijo la consultora Libertad y Progreso, en momento donde un cepo cambiario solo permite acceder a la compra de 200 dólares mensuales al valor oficial entre determinadas personas y con una sobretasa de casi un 65%.

* Guzmán “dijo que el dólar paralelo o informal no reflejaba la realidad de la Argentina. Es posible que no sea la realidad que él considera; pero su percepción es muy distinta a la de los argentinos que hoy huyen del peso ante un banco central que no cesa de financiar al Gobierno, que además le quita poder adquisitivo a la moneda en la cual cobran su sueldo”, agregó.

* En la bolsa porteña, el denominado ‘Contado con Liquidación’ (CCL) cedió un 2,7% a 176,6 pesos, y el ‘dólar MEP’ del Mercado Abierto Electrónico (MAE) bajó el 1,2% a 162,9 unidades. En ambos mercados, que de manera intradiaria estuvieron más débiles, los negocios con activos permiten hacerse de dólares dentro del marco legal.

* Las brechas cambiarias frente al dólar interbancario oscilaron entre el 109,5%, contra el ‘MEP’, y un 135,4% contra el paralelo.

* Los bonos extrabursátil perdieron un 0,7% promedio ante una marcada aversión al riesgo, situación que se reflejó en rendimientos del 15% en dólares pese al reciente y exitoso canje de deuda privada realizado por el país, por unos 100.000 millones de dólares.

* El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía 13 unidades, a 1.447 puntos básicos (pb), hacia las 17.10 hora local (2010 GMT), si máximo desde que el 10 de septiembre fue reconfigurado con los nuevos bonos del canje de deuda. Ese día se inició la nueva etapa en los 1.083 pb, lo que implica un incremento de 33,6% en apenas un mes.

* El índice bursátil S&P Merval subió un 0,82%, al cierre provisorio de 50.088,78 unidades, tras una apertura levemente bajista, para acumular una mejora del 21,4% en 14 sesiones consecutivas dada la cobertura para hacerse de dólares mediante el ‘CCL’.