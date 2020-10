Mercados argentinos profundizan caída por aversión al riesgo

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina se movía a la baja el jueves por una notoria desconfianza de los inversores ante las dudas sobre la situación de la economía doméstica, lo que disparaba ventas de activos al ritmo de un nuevo aumento en el riesgo país y una brecha cambiaria del 118,1%.

