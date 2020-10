Soja cae por presión de la cosecha tras un máximo de dos años

IMAGEN DE ARCHIVO. Plantas de soja se ven frente a un camión que descarga soja en silo bolsa en una granja en Chivilcoy, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Abril 8, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

CHICAGO, EEUU, 12 oct (Reuters) - Los futuros de soja de Chicago cayeron bruscamente el lunes, ya que la presión de la cosecha hizo que el mercado bajara, según comerciantes.

* El maíz siguió a la soja a la baja, mientras que el trigo terminó con una ligera alza debido a la preocupación de que la sequedad en las Grandes Llanuras de Estados Unidos pueda limitar el crecimiento del grano de invierno.

* La soja más activa de la Bolsa de Chicago cayó 31,75 centavos a 10,3375 dólares por bushel, la mayor baja desde el 16 de marzo.

* El maíz perdió 6 centavos a 3,89 dólares por bushel y el trigo subió medio centavo a 5,9425 dólares por bushel.

* La soja cayó desde el máximo de dos años del viernes, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recortó las estimaciones de suministro.

* La falta de ventas de exportación dejó espacio para que la presión del mercado se consolidara, dijeron operadores.

* El mercado de bonos de Estados Unidos y las agencias federales estuvieron cerrados el lunes por el Día de Colón.

* “El USDA está cerrado. No debería ser una sorpresa, pero al mercado no le gusta que no hayamos visto ninguna venta repentina esta mañana”, dijo Ted Seifried, vicepresidente del Grupo Zaner.

* Se espera que el USDA informe sobre el progreso de la cosecha en su reporte semanal el martes después del cierre de los mercados de granos.