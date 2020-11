FOREX-Dólar cae y se encamina a anotar pérdida semanal

LONDRES, 27 nov (Reuters) - El dólar caía el viernes en las primeras operaciones en Londres y se dirigía hacia una pérdida semanal contra una cesta de monedas, incluso a pesar de que el mercado bursátil perdía fuerza luego de que la confianza fue golpeada por dudas sobre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19.

FILE PHOTO: U.S. dollars and other world currencies lie in a charity receptacle at Pearson international airport in Toronto, Ontario, Canada June 13, 2018. REUTERS/Chris Helgren