FOREX-Dólar sube desde mínimos de dos años y medio, monedas de mayor riesgo caen

LONDRES, 2 dic (Reuters) - El dólar subía el miércoles desde un mínimo de dos años y medio mientras los inversores evaluaban la probabilidad de estímulo fiscal adicional en Estados Unidos, en tanto, la remontada de las monedas de mayor riesgo perdía impulso.

FILE PHOTO: U.S. dollars and other world currencies lie in a charity receptacle at Pearson international airport in Toronto, Ontario, Canada June 13, 2018. REUTERS/Chris Helgren