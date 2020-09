Acciones europeas cierran a la baja por liquidación de sector tecnológico

4 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron con pérdidas el viernes luego de una sesión agitada, debido a que las acciones tecnológicas siguieron la tendencia bajista de Wall Street, en tanto, las negociaciones de fusión entre los prestamistas españoles impulsaron al índice bancario.

FILE PHOTO: The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, August 20, 2020. REUTERS/Staff