Acciones europeas suben por primera vez en tres sesiones

7 sep (Reuters) - Las acciones europeas subieron el lunes por primera vez en tres sesiones, repuntando de una liquidación de Wall Street liderada por las tecnológicas la semana pasada ya que los inversores se enfocaron en brotes verdes en la economía y los avances hacia una vacuna para el COVID-19.

FILE PHOTO: The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, August 20, 2020. REUTERS/Staff